موسكو: المشروع الأمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران خيالي ولن يمر

(وكالات):

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران "خيالي" وليست هناك أي فرص لتبنيه.

وقال المندوب الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "قلنا منذ البداية إن مشروع القرار الأمريكي حول الحظر على إيران خيالي وإنه لن يمر، ولا يوجد هنا أي أساس لأي تفاوض".