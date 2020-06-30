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موسكو: المشروع الأمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران خيالي ولن يمر

08:10 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
موسكو: المشروع الأمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران خيالي ولن يمر

مجلس الأمن الدولي

(وكالات):

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران "خيالي" وليست هناك أي فرص لتبنيه.

وقال المندوب الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "قلنا منذ البداية إن مشروع القرار الأمريكي حول الحظر على إيران خيالي وإنه لن يمر، ولا يوجد هنا أي أساس لأي تفاوض".

مجلس الأمن الدولي موسكو إيران توريد الأسلحة

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