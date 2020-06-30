أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بعد مباحثات مع الجانب الأمريكي.. نتنياهو يعلن استمرار "خطة الضمّ"

07:46 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
بعد مباحثات مع الجانب الأمريكي.. نتنياهو يعلن استمرار "خطة الضمّ"

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه سيواصل في الأيام المقبلة العمل على خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المُحتلة، في إشارة إلى أن التاريخ المنتظر (الأول من يوليو) قد ينقضي بدون تحقيق أي خطوات ملموسة.

وقال بنيامين نتنياهو في بيان عقب محادثاته مع المبعوث الأمريكي الخاص آفي بيركويتز، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان "تحدثنا عن مسألة السيادة التي نعمل عليها هذه الأيام وسنواصل العمل بشأنها في الأيام المقبلة".

وينص بند في اتفاق الائتلاف الحكومي في أبريل على أنه يجوز لنتنياهو تقديم مقترحات بشأن الضم أمام مجلس الوزراء أو البرلمان الإسرائيلي للتصويت عليه في الأول من يوليو.

لكن صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلت أمس الاثنين عن مصادر أمريكية قولها إن إسرائيل لن تتخذ خطوات الأسبوع الجاري حيث لم يتم الانتهاء من الخطط بعد.

ويتردد أن نتنياهو يفكر في الإدلاء ببيان فقط بشأن الموضوع غدا الأربعاء، بدلا من تقديم استراتيجية.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين، على رفض خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية بكافة أشكالها.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الضفة الغربية المُحتلة البرلمان الإسرائيلي إسرائيل محمود عباس الرئيس الفلسطيني

الخبر التالى:

الأمم المتحدة: الجيش الأفغاني أطلق قذائف هاون على سوق مزدحمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 66754

    عدد المصابين

  • 17951

    عدد المتعافين

  • 2872

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10337836

    عدد المصابين

  • 5609296

    عدد المتعافين

  • 506152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التموين تقرر تعديل موعد صرف السلع للمواطنين