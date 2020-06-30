فاوتشي: لا يوجد ضمان بأن أمريكا ستمتلك لقاح كورونا مع بداية 2021
واشنطن - (د ب أ):
قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد ضمان بأن الولايات المتحدة ستمتلك لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد بحلول بداية العام المقبل.
وقال فاوتشي في شهادة أمام الكونجرس: "لكن العلماء، متفائلون بحذر بأننا سنعرف مدى الفعالية" بحلول ذلك الوقت.
وتابع فاوتشي أيضا إنه يشعر بالقلق من ارتفاع عدد الإصابات في أكثر من نصف الولايات الأمريكية، بما في ذلك أريزونا وفلوريدا وتكساس.
وأوضح أن هناك "ظاهرة الكل أو لا شيء" المقلقة، حيث يتم إما إغلاق الولايات بالكامل أو إعادة فتحها سريعا فقط لرؤية الناس يتكدسون في الحانات ويتجاهلون جميع توصيات الصحة العامة.
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