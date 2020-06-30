الحكيم يعلن تشكيل تحالف سياسي وبرلماني جديد في العراق

بغداد - (د ب أ):

أعلن السياسي العراقي عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل تحالف سياسي برلماني جماهيري كبير ينطلق من الدولة بعيدا عن المحاصصات والأجندات الفئوية الضيقة.

وقال الحكيم في كلمة خلال مراسم إعلان التحالف الجديد إن هذا "التحالف السياسي والبرلماني يتحرك في فضاء الدولة ويعود حاصل جهده إلى الدولة ويدعم الدولة المقتدرة القوية، ذات السيادةِ الوطنية، والإرادة الجماهيرية الخالصة".

وأضاف أن "تحالف عراقيون سيكون بعيدا عن المحاصصات والأجندات الفئوية الضيقة، وخارج الصفقات المشبوهة والتفاهمات المؤقتة غير المجدية وهو مشكل من عدد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة ليعبر عن مواكبة مخلصة للتحولات المتلاحقة الحاصلة في البلاد، متخذا من الاعتدال والوسطية ودعم المشروع الوطني والخطاب الوحدوي، أساسا متينا لتمثيل قوى الدولة بشكل واضح وعادل".

وأكد الحكيم أن "تحالف عراقيون يهدف بالدرجة الأساسية إلى تقوية مسار الدولة ومؤسساتها، وتطبيق القانون على الجميع، وإعادة الثقة بالنظام السياسي ودعم قواتنا المسلحة الباسلة، التي تضم الجيش والشرطة والحشدَ الشعبيَ وجهاز مكافحة الارهاب، والبيشمركة في إطارها المؤسساتي و التزامها بواجباتها ضمن سياقات القانون وسياسات الدولة".

كما يهدف التحالف إلى "تعضيد مسار الإصلاحات الجادة والشجاعة والحازمة بوجه الفساد وهدر الأموال وتلبية مطالب المتظاهرين الحقة ودعمها وتمكين منهج الاعتدال لدعم الاستقرار السياسي وإبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات الدولية وجعله لاعبا أساسيا للتقارب بين الأشقاء والأصدقاء وحل الأزمات والتقاطعات في المنطقة، والتشجيع على مد جسور العلاقة والمصالح المتبادلة مع دول المنطقة والعالم".

وذكر "إن التحالف الجديد يؤكد على المطلب الرئيس بإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع بلا تمايز او تضليل وتهيئة متطلباتها ودعم جهود الإصلاح والتطوير الحقيقي للنظام السياسي برمته والتخلص من آثار التوافقية غير المجدية والمعطلة لمسار الإصلاح والبناء وإعادة الإعمار".