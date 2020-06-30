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مؤسسة النفط الليبي تكشف حجم خسائر الإقفال خلال 164 يومًا

06:34 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
مؤسسة النفط الليبي تكشف حجم خسائر الإقفال خلال 164 يومًا

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط

طرابلس - أ ش أ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، اليوم الثلاثاء، أن مجموع خسائر إقفالات النفط بلغت ستة مليارات و277 مليون دولار، وذلك منذ أن أغلقت موانئ وحقول الإنتاج قبل نحو 164 يوما.

وأوضحت المؤسسة -في بيان أوردته بوابة (الوسط)- أن الأجواء تشير إلى قرب عودة إنتاج النفط، خصوصا بعد ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس عن مفاوضات جارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع كل من حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول إقليمية لاستئناف إنتاج النفط ، أعقبها إعلان (حراك المدن والقبائل) الليبية، أمس عن فتح حقول النفط وتفويض القيادة العامة بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لتوزيع الإيرادات.

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