مؤسسة النفط الليبي تكشف حجم خسائر الإقفال خلال 164 يومًا
طرابلس - أ ش أ
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، اليوم الثلاثاء، أن مجموع خسائر إقفالات النفط بلغت ستة مليارات و277 مليون دولار، وذلك منذ أن أغلقت موانئ وحقول الإنتاج قبل نحو 164 يوما.
وأوضحت المؤسسة -في بيان أوردته بوابة (الوسط)- أن الأجواء تشير إلى قرب عودة إنتاج النفط، خصوصا بعد ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس عن مفاوضات جارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع كل من حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول إقليمية لاستئناف إنتاج النفط ، أعقبها إعلان (حراك المدن والقبائل) الليبية، أمس عن فتح حقول النفط وتفويض القيادة العامة بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لتوزيع الإيرادات.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
66754
عدد المصابين
-
17951
عدد المتعافين
-
2872
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10337836
عدد المصابين
-
5609296
عدد المتعافين
-
506152
عدد الوفيات
إعلان