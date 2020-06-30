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وزير خارجية العراق: الحل السياسي هو الضمان الوحيد لإيقاف مُعاناة الشعب السوري

06:27 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
وزير خارجية العراق: الحل السياسي هو الضمان الوحيد لإيقاف مُعاناة الشعب السوري

وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين

بغداد - أ ش أ

أكد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، أن الحل السياسي هو الضمان الوحيد لإيقاف مُعاناة الشعب السوريّ.

وشدد الوزير- في كلمة العراق التي القاها خلال مشاركته فى مُؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة ،عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس -على أهمية على الحفاظ على وحدة سوريا،وسيادتها، وسلامة أراضيها، واستقلالها-

وأكد فؤاد حسين -في كلمته التى بثتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/اليوم الثلاثاء- على ضرورة مُحارَبة التنظيمات الإرهابيّة كافة من دون التمييز بين تنظيم إرهابيّ وآخر. وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابيّ، وفكره المُتطرّف.

وأشار إلى أن العقوبات، والإجراءات المفروضة على سوريا أثّرت بشكل كبير في الشعب السوريّ، وفي أوضاع الإغاثة، والتعليم، والاقتصاد، والصحّة بشكل خاصّ في ظلّ جائحة كورونا...مؤكدا على أهمّية استمرار دعم المُجتمَع الدوليّ للدول التي تستضيف اللاجئين السوريّين، ولاسيّما العراق إذ يستضيف (260) ألف لاجئ خُصُوصاً في الظرف الحاليّ.

وحذر من أن استمرار الأوضاع الحاليّة في سوريا يُشكّل تهديداً خطيراً للأمن الوطنيّ العراقيّ، ويتسبّب بعُبُور عشرات الآلاف من الإرهابيّين والمقاتلين الأجانب صوب الأراضي العراقيّة...لافتا إلى أهميّة أن يخرج مُؤتمَر بروكسل بنتائج إيجابيّة تُساهِم في إحلال الأمن والسلام في سوريا، والمنطقة.

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وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين بغداد الشعب السوري الإرهاب تنظيم داعش

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