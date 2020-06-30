ماكرون: نريد جعل محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي مهمة أوروبية
05:21 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
(وكالات):
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على أهمية محاربة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.
وقال ماكرون في تصريحات نقلها موقع "24" الإخباري، "نريد جعل محاربة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي مهمة أوروبية".
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