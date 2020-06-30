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ماكرون في موريتانيا لبحث ملف "الإرهاب" في دول الساحل الأفريقي

04:53 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
ماكرون في موريتانيا لبحث ملف "الإرهاب" في دول الساحل الأفريقي

إيمانويل ماكرون

نواكشوط- (بي بي سي):

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمشاركة في قمة أفريقية تبحث ملف "مكافحة الإرهاب" في المنطقة.

وتناقش القمة سبل تعزيز القوة المشتركة لدول الساحل، وتقديم الدعم المالي لجيوش هذه الدول، وبسط نفوذ الدولة على المناطق، التي لم تعد خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، ودعم التنمية ومكافحة الفقر في دول الساحل.

وانضمّ رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، لقائمة المشاركين في اللحظات الأخيرة.

وتضم مجموعة الخمس دول موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

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إيمانويل ماكرون الإرهاب موريتانيا الساحل الأفريقي نواكشوط

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