المبعوث الأمريكي لإيران: نعمل مع إسرائيل لتمديد حظر الأسلحة على إيران

تل أبيب (د ب أ)

قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران براين هوك اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان معا من أجل تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والمقرر أن ينتهي قريبا.

وقال هوك، في مؤتمر صحفي بالقدس اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "بسبب الاتفاق النووي الإيراني الفاشل، ستصبح إيران في غضون أربعة أشهر قادرة على استيراد الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والغواصات وأنظمة المدفعية ذات العيار الكبير، وصواريخ ذات نطاقات معينة".

ومن المقرر أن ينتهي الحظر في تشرين أول/أكتوبر 2020. وقال هوك إن إيران ستتمكن عندئذ أيضا من تصدير تلك الأسلحة إلى دول أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن رفع الحظر هو جزء من قرار الأمم المتحدة رقم 2231 ، الذي دعم مجلس الأمن الدولي من خلاله الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا عام 2015.

واتهم نتنياهو إيران بخداع المجتمع الدولي ومواصلة برنامجها لتطوير أسلحة نووية، وكذلك منع المفتشين من الوصول إلى مواقع مهمة لديها.

وقال نتنياهو :"إيران تفعل كل هذا، بينما لا يفعل معظم المجتمع الدولي لها شيئا ... والأسوأ من الـ/لا شيء/ هو أن الكثير من الدول تتواطأ في هذا العدوان. لذلك أود أن أشكر الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.