الكويت: لأول مرة، تعيين 8 "قاضيات"

الكويت (د ب أ)

اعتمد النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي ترقية ثماني وكيلات نيابة إلى قاضيات، وهو الحدث التاريخي الأول من نوعه في الكويت.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء عن مصدر مطلع قوله إنه تم أيضا ترقية مجموعة من وكلاء النيابة العامة، بينهم أربعة رؤساء نيابة.

ويخضع المرشحون لدورة تدريبية بالمعهد القضائي تمتد لنحو شهرين، ومن المقرر أن يلتحقوا بالقضاء أول أيلول/ سبتمبر المقبل مع بداية الموسم.

وجاء تعيين القاضيات ضمن إجراءات الكويت لخطة تكويت القضاء.