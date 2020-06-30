أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الكويت: لأول مرة، تعيين 8 "قاضيات"

02:38 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
الكويت: لأول مرة، تعيين 8 "قاضيات"

النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي

الكويت (د ب أ)

اعتمد النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي ترقية ثماني وكيلات نيابة إلى قاضيات، وهو الحدث التاريخي الأول من نوعه في الكويت.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء عن مصدر مطلع قوله إنه تم أيضا ترقية مجموعة من وكلاء النيابة العامة، بينهم أربعة رؤساء نيابة.

ويخضع المرشحون لدورة تدريبية بالمعهد القضائي تمتد لنحو شهرين، ومن المقرر أن يلتحقوا بالقضاء أول أيلول/ سبتمبر المقبل مع بداية الموسم.

وجاء تعيين القاضيات ضمن إجراءات الكويت لخطة تكويت القضاء.

ضرار العسعوسي تعيين 8 قاضيات الكويت

الخبر التالى:

المبعوث الأمريكي لإيران: نعمل مع إسرائيل لتمديد حظر الأسلحة على إيران

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 66754

    عدد المصابين

  • 17951

    عدد المتعافين

  • 2872

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10337836

    عدد المصابين

  • 5609296

    عدد المتعافين

  • 506152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحذير و5 نصائح.. الأرصاد: طقس الأربعاء حار والدرجات ترتفع بدءا من الخميس