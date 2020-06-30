أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

"تجاوز المائة بالمائة".. تركيا تسجل عجزا تجاريا كبيرا في مايو

12:59 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
"تجاوز المائة بالمائة".. تركيا تسجل عجزا تجاريا كبيرا في مايو

انقرة- أ ش أ:

أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي، الثلاثاء، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لأنقرة بنسبة 102.7% على أساس سنوي في مايو 2020 إلى 3.42 مليار دولار.

وذكر المعهد -حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز"ـ أن صادرات تركيا انخفضت 40.9%، وتراجعت الواردات 27.8%، مقارنة بمايو 2019.

وأرجع معهد الإحصاءات هذا التراجع إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، كما سجلت الليرة التركية، في منتصف يونيو الجاري، أدنى مستوى لها منذ نحو شهر، بهبوطها أكثر من 1% إلى 6.8610 مقابل الدولار الأمريكي.

وفقدت العملة التركية نحو 13% من قيمتها هذا العام، لأسباب من أهمها تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو الماضي بواقع 7.2 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاث ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.

هذا المحتوى من

تركيا انقرة فيروس كورونا

الخبر التالى:

إيران تسجل 147 وفاة و2457 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 66754

    عدد المصابين

  • 17951

    عدد المتعافين

  • 2872

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10337836

    عدد المصابين

  • 5609296

    عدد المتعافين

  • 506152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التضامن تعلن مواعيد صرف معاشات شهر يوليو شاملة الزيادات والعلاوات الخمس