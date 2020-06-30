الحكم بإعدام صحفي إيراني معارض بتهمة "الإفساد في الأرض"
وكالات:
قضت محكمة إيرانية بالإعدام والسجن على الصحفي المعارض، روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز" التي تبث على "تليجرام".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، إن المحكمة أصدرت حكمها بحق روح الله زم، في 13 تهمة وجهت إليه في إطار "الإفساد في الأرض"، حسبما أوردت قناة روسيا اليوم.
وأضاف أنه صدر بحقه حكم الإعدام، والسجن لبقية الاتهامات، مشيرا إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا، وهو قابل للطعن في المحكمة العليا، ورأي المحكمة سيقرر المصير النهائي لروح الله زم.
واعتقلت السلطات الإيرانية الناشط والإعلامي المعارض، البالغ من العمر 46 عاما، الذي كان مقيما في فرنسا، فيما كشفت وسائل إعلام تفاصيل عملية احتجازه التي نفذها الحرس الثوري.
وكان زم المقيم في فرنسا منذ 12 عاما يتمتع بصفة لاجئ في هذه البلاد، ويعتقد أنه لعب دورا كبيرا في موجة الاحتجاجات التي اجتاحت الجمهورية الإسلامية في ديسمبر 2017.
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