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عُمان تسجل 7 وفيات و1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا

12:04 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
عُمان تسجل 7 وفيات و1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة العمانية

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 176 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1010 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 40 ألفا و70.

وأضافت أن الإصابات تشمل 776حالة لعمانيين، و234 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1003 مصابين تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 23 ألفا و425.

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