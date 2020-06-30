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المغرب يسجل 95 إصابة جددية بفيروس كورونا

12:03 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
المغرب يسجل 95 إصابة جددية بفيروس كورونا

وزارة الصحة المغربية

الرباط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 12 ألفا و385.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات عند 225.

كما لفتت إلى شفاء ست مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8839، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 659 ألفا و895 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط، بكل مسؤولية ومسؤولية، في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

وزارة الصحة المغربية المغرب فيروس كورونا

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