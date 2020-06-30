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كورونا حول العالم: أكثر من نصف مليون وفاة و10.3 مليون إصابة

10:00 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
كورونا حول العالم: أكثر من نصف مليون وفاة و10.3 مليون إصابة

فيروس كورونا

وكالات:

حصد فيروس كورونا المُستجد المُسبب لمرض "كوفيد-19"، حتى صباح الثلاثاء، أرواح 505 آلاف شخص حول العالم وأصاب أكثر من 10.3 مليون آخرين.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أودى الفيروس في الولايات المتحدة وحدها، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة، بحياة أكثر من 126 ألفًا، فيما أصاب نحو 2.6 مليون شخص.

وفي البرازيل، ثاني أكثر دول العالم تضررًا، توفي أكثر من 58 ألف شخص، من إجمالي حوالي 1.4 مليون إصابة حتى الآن.

وفي المرتبة الثالثة في عدد الوفيات، حلّت بريطانيا التي سجّلت 43659 حالة، من إجمالي أكثر من 313 ألف إصابة، تلتها إيطاليا حيث تجاوز عدد الوفيات 34 ألفا، وعدد الإصابات 240 ألفا.

وسجلت فرنسا نحو 30 ألف وفاة وأكثر من 201 ألف إصابة، تلتها إسبانيا التي سجلت أكثر من 28 ألف حالة وفاة ونحو 250 ألف إصابة.

ورغم أن روسيا تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، بعد كلٍ من الولايات المتحدة والبرازيل، بواقع أكثر من 640 ألف إصابة، إلا أنها سجلت فقط 9152 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على أن العالم لا يزال بعيدا عن احتواء جائحة كورونا رغم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة.

فيروس كورونا كوفيد-19 جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الولايات المتحدة

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