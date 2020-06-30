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في 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا بأمريكا

09:11 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
في 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا بأمريكا

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ:

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، وفقا لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هذه الإصابات الجديدة التي سجل العدد الأكبر منها في فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا وأريزونا،، رفعت العدد الإجمالي للمصابين في الولايات المتحدة إلى حوالى 2.6 مليون مصاب.

وبسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين الجدد بالفيروس في بعض الولايات فقد قررت السلطات فيها التمهل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشي الوباء.

بالمقابل، واصل عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الوباء تراجعه في الولايات المتحدة، وقد بلغ مساء أمس الإثنين 355 وفاة.

والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.​

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