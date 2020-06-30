أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بريطانيا تشدد قيود "كورونا" في مدينة ليستر

05:30 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
بريطانيا تشدد قيود "كورونا" في مدينة ليستر

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

لندن - (د ب أ)

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن مدينة ليستر البريطانية ستشدد قيود التواصل بين السكان مرة أخرى في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأوضح هانكوك، أن عدد الإصابات الجديدة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 350 ألف نسمة شكّل 10% من جميع الحالات في إنجلترا الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن المحال والشركات في المدينة ستغلق أبوابها في إيست ميدلاندز بإنجلترا اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وستحذو المدارس حذوها الأسبوع المقبل.

وكات الحكومة في لندن قد خففت جزئيا في الأسابيع الماضية الإجراءات التي فرضت في آذار/مارس للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

ومنذ منتصف يونيو، تم فتح المحال التجارية مجددا في إنجلترا وفُتحت المدارس لصفوف معينة.

واعتبارا من 4 يوليو فصاعدا سيُسمح للمطاعم والفنادق والمتاحف والكنائس والمكتبات بخدمة مرتاديها مجددا.

وقال هانكوك إن ذلك لن يُطّبق على ليستر رغم ذلك.

يشار إلى أن بريطانيا تعد الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في أوروبا بعد أن سجلت أكثر من 43 ألفا و500 وفاة بسبب فيروس كورونا.

وتُحدد اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية قيود التواصل الخاصة بها.​

مات هانكوك بريطانيا لندن مدينة ليستر فيروس كورونا

الخبر التالى:

مادورو يأمر مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى فنزويلا بمغادرة البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 66754

    عدد المصابين

  • 17951

    عدد المتعافين

  • 2872

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10337836

    عدد المصابين

  • 5609296

    عدد المتعافين

  • 506152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان