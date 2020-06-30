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ولاية أمريكية تعيد الإغلاق بعد تصاعد حالات الإصابة بكورونا

05:25 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
ولاية أمريكية تعيد الإغلاق بعد تصاعد حالات الإصابة بكورونا

فيروس كورونا

لوس انجليس - (د ب أ)


أعاد حاكم ولاية أريزونا، دوج دوسي ، يوم الاثنين، أوامر إغلاق الحانات وصالات الألعاب الرياضية والمسارح، وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية.

وبموجب هذا الأمر ، سيتم إغلاق تلك الأعمال إلى جانب الحدائق المائية ومنع جميع التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصا اعتبارا من ليل الاثنين.

وحتى يوم الأحد، تم تسجيل أكثر من 73 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية إلى جانب 1588 وفاة، حيث تشهد الولاية زيادة حادة في عدد حالات الإصابة اليومية منذ منتصف ونيو.

وأشار ديوسي في أمره التنفيذي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين ينقلون للمستشفيات قائلا: "يجب اتخاذ تدابير إضافية لضمان احتواء أسرع".

وسجلت الولايات المتحدة ككل أكثر من 5ر2 مليون إصابة بالفيروس، حسب جامعة جونز هوبكنز، إلى جانب 125435 وفاة، في حصيلة أكثر من أي بلد آخر على مستوى العالم.

فيروس كورونا ولاية أريزونا لوس انجليس أمريكا

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