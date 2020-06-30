الصحة العالمية تكشف عن "خطوة مهمة" لمكافحة كورونا: "لا عذر للدول التي تفشل فيها"

وكالات:

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا هو الخطوة الأهم في مكافحة جائحة كوفيد-19 وإن الدول التي تفشل في ذلك لا عذر لها.

وأوضح في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية": "على الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة".

وأضاف "كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر. كلنا نريد المضي قدما في حياتنا. لكن الحقيقة المرة هي أنها (الجائحة) لم تقترب حتى من نهايتها.

وقال: "معظم الناس لا يزالون عرضة للإصابة، فلا يزال أمام الفيروس مساحة كبيرة للتحرك".

ومضى تيدروس يقول إن دولا مثل كوريا الجنوبية تمكنت من احتواء المرض من خلال تتبع مخالطي حاملي الفيروس.

وأضاف أن هذا كان ممكنا حتى في ظل أسوأ الظروف وهو ما فعلته منظمة الصحة العالمية عندما أوقفت تفشيا لإيبولا في شرق الكونغو وتتبعت 25000 مخالط يوميا في منطقة نائية تقاتل فيها نحو 20 جماعة مسلحة.

وقال: "لا غنى عن تتبع المخالطين. إذا قالت أي دولة أن تتبع المخالطين صعب فهذا عذر غير مقبول".​