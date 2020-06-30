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إحصاءات أمريكية: نصف سكان الولايات المتحدة بدون عمل بسبب كورونا

02:10 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
إحصاءات أمريكية: نصف سكان الولايات المتحدة بدون عمل بسبب كورونا

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

أظهرت إحصاءات أمريكية أن نصف سكان الولايات تقريبا باتوا بدون عمل، وسط تأثيرات الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ونقلت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية عن مكتب إحصاءات العمل أن نسبة العمال إلى عدد السكان (عدد الأشخاص الذين يعملون من إجمالي نسبة السكان البالغين في البلاد) تراجعت إلى 8ر52% في أيار/مايو، مما يعني أن 2ر47% من الأمريكيين بدون عمل.

وهذه النسبة هي نظرة أوسع على صورة التوظيف، حسب الشبكة الأمريكية.

وقال تورستن سلوك، كبير الخبراء الاقتصاديين في "دويتشه بنك" إنه "من أجل استعادة نسبة العمالة إلى السكان إلى حيث كانت في ذروتها عام 2000، نحتاج إلى توفير 30 مليون وظيفة". ​

فيروس كورونا واشنطن أمريكا

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