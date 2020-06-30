أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الرئيس السنغالي يلغي حالة الطوارئ وحظر التجوال في جميع أنحاء البلاد

01:51 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
الرئيس السنغالي يلغي حالة الطوارئ وحظر التجوال في جميع أنحاء البلاد

الرئيس السنغالي ماكي صال

دكار - أ ش أ:

أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال في جميع أنحاء السنغال ابتداء من مساء غد الثلاثاء.
وأكد الرئيس السنغالي - في كلمة موجهة إلى الشعب السنغالي في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، بثتها وسائل الإعلام السنغالية - أن قرار رفع حالة الطوارئ السارية منذ مارس الماضي جاء من أجل الحاجة لاستئناف الأنشطة الإنتاجية.
وأعلن الرئيس السنغالي عن عودة ساعات الدوام العادية ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساءً، بدل التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساءً.
وقال صال إن إغلاق الأسواق العامة يوما واحدا في الأسبوع للتنظيف لا يزال ساريا، وأن أماكن الأنشطة الترفيهية ستظل مغلقة بسبب سهولة انتشار فيروس كورونا فيها.
وأشار إلى إعادة فتح الحدود الجوية ابتداء من الخامس عشر يوليو القادم، غير أن الحدود الحدود البرية والبحرية ستظل مغلقة .​

هذا المحتوى من

ماكي صال دكار السنغال حظر التجوال فيروس كورونا

الخبر التالى:

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لا بديل لتجاوز خلافات سد النهضة إلا من خلال التفاوض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 66754

    عدد المصابين

  • 17951

    عدد المتعافين

  • 2872

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10337836

    عدد المصابين

  • 5609296

    عدد المتعافين

  • 506152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نص كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة