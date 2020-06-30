صندوق تحيا مصر: توفير 32 ألف كمامة و1600 بدلة عزل لقصر العيني وسوهاج العام

كتب- محمد عبدالناصر:



واصلت قوافل صندوق تحيا مصر للأسبوع الثاني على التوالي، توفير المستلزمات الطبية لأقسام العزل بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة التي أطلقها الصندوق لمساندة أجهزة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفرت قوافل الصندوق اليوم، الإثنين، لمستشفى قصر العيني عددا من المستلزمات تضمنت 16800 كمامة جراحية، و1750 كمامة kn95، و1000 بدلة عزل واقية، و4500 زوج من القفازات الطبية لدعم الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفى، كما تم تسليم مستشفى سوهاج العام 7500 كمامة جراحية، و5950 كمامة kn95 ، و600 بدلة عزل واقية، و105 لترات مطهرات، و20000 زوج من القفازات الواقية.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة نجحت حتى الآن في توفير 240 جهاز تنفس صناعي، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و16 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك مليون كمامة جراحية، و500 ألف كمامة N95 وKn95، و 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم.



وأضاف أن المرحلة الرابعة من المبادرة تتضمن كبداية توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والحميات في 8 محافظات وهي : مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، والقصر العيني والأزهر التخصصي والشيخ زايد والعجوزة النموذجي وزفتى العام وحميات أسوان وصدر أسيوط وسوهاج العام و الصدر ببني مزار بالمنيا.

وأوضح عبد الفتاح أنه خلال هذه المرحلة نستهدف توفير المستلزمات الطبية لأقسام العزل لأكبر عدد من المستشفيات لافتا إلى أنه من المستهدف توزيع 40 جهاز تنفس صناعي، 300 ألف كمامة جراحية، و نحو نصف مليون كمامة N95 وkn95 و16 ألف بدلة عزل، و10 آلاف لتر مطهرات بالأضافة إلى 300 ألف عبوة قفازات طبية ( 15 مليون زوج من القفازات).

الجدير بالذكر أن المبادرة مكونة من محوري عمل وهما دعم القطاع الطبي، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)>

وعلى مستوى دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة فقد استطاعت المبادرة عبر مراحلها الأربع توصيل نحو 6600 طن من المواد الغذائية و170 طنًا من اللحوم و150 طنًا من الدواجن و160 طنًا من الخضراوات، إلى جانب 300000 قطعة حلوى لأكثر من نصف مليون أسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.