العراق: الإفراج عن قائد الحرس الجمهوري في حقبة صدام حسين من السجن
الناصرية(العراق) 29 حزيران/يونيو (د ب أ)
أفادت مصادر في سجن الناصرية، اليوم الاثنين، بأنه تم الإفراج عن قائد الحرس الجمهوري في حقبة الرئيس العراق الراحل صدام حسين، من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته.
وأوضحت مصادر في سجن الناصرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أنه تم الإفراج عن العميد الركن برزان عبد الغفور، قائد الحرس الجمهوري في حقبة الرئيس السابق صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 15 عاما في سجن الحوت بالناصرية وتم التأكد بعدم مطلوبيته في قضايا أخرى".
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