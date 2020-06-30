أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

العراق: الإفراج عن قائد الحرس الجمهوري في حقبة صدام حسين من السجن

12:00 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
العراق: الإفراج عن قائد الحرس الجمهوري في حقبة صدام حسين من السجن

صدام حسين

الناصرية(العراق) 29 حزيران/يونيو (د ب أ)

أفادت مصادر في سجن الناصرية، اليوم الاثنين، بأنه تم الإفراج عن قائد الحرس الجمهوري في حقبة الرئيس العراق الراحل صدام حسين، من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته.

وأوضحت مصادر في سجن الناصرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أنه تم الإفراج عن العميد الركن برزان عبد الغفور، قائد الحرس الجمهوري في حقبة الرئيس السابق صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 15 عاما في سجن الحوت بالناصرية وتم التأكد بعدم مطلوبيته في قضايا أخرى".

صدام حسين سجن الناصرية العراق برزان عبد الغفور

الخبر التالى:

الجزائر تمدد إجراءات الحجر الصحي للوقاية من كورونا حتى 13 يوليو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 66754

    عدد المصابين

  • 17951

    عدد المتعافين

  • 2872

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10337836

    عدد المصابين

  • 5609296

    عدد المتعافين

  • 506152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نص كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة