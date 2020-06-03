وزير الدفاع الأمريكي يتراجع عن قرار إعادة الجيش إلى قواعده
(وكالات):
أوردت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر تراجع عن قرار إعادة القوات إلى قواعدها وإخراجها من واشنطن.
وقالت "سكاي نيوز"، إن هذا القرار جاء بعد اجتماع حضره الوزير الأمريكي في البيت الأبيض.
وفي وقت سابق من اليوم، قال إسبر، إنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة لإخماد الاضطرابات في الوقت الحالي. كما قال إنه لم يكن يعلم بإشراكه في الصورة ذات المغزى السياسي التي التقطت لترامب يوم الاثنين أمام كنيسة محترقة جزئيا في الجهة المقابلة للبيت الأبيض.
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