أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

روسيا وتركيا تتعاونان في تجارب سريرية للقاحات ضد كورونا

11:04 م الأربعاء 03 يونيو 2020
روسيا وتركيا تتعاونان في تجارب سريرية للقاحات ضد كورونا

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه

(وكالات):

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عزم بلاده التعاون مع روسيا في إجراء تجارب سريرية للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال قوجة للصحفيين، اليوم الأربعاء: "هناك 22 جامعة في تركيا تعمل على تصنيع لقاحات ضد فيروس كورونا، وقد بدأت تجربة أربعة منها على الحيوانات. ولكي ندخل مرحلة التجارب السريرية فإن أطر بلد واحد ليست بكافية. وبما أن روسيا هي الأخرى تعمل على تطوير لقاحات، فقد اتفقنا على التعاون في إجراء تجارب سريرية متقاطعة".

وأضاف الوزير أن خبراء من كلا الطرفين سيعقدون مؤتمرا عبر الفيديو، يوم الخميس، لبحث الخطوات اللاحقة في التعاون في هذا المجال.

وأمس الثلاثاء، أعلن قوجة أنه أجرى محادثات مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، وأنهما توصلا خلالها إلى قرار "أن تعمل المؤسسات المرتبطة بوزارتينا سوية على تصنيع الأدوية واللقاحات".

وزير الصحة التركي تجارب سريرية لقاحات ضد كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

السلطة الفلسطينية ترفض تسلم عائدات أموال الضرائب من إسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحرارة تصل لـ42.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس