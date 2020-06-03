روسيا وتركيا تتعاونان في تجارب سريرية للقاحات ضد كورونا

(وكالات):

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عزم بلاده التعاون مع روسيا في إجراء تجارب سريرية للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال قوجة للصحفيين، اليوم الأربعاء: "هناك 22 جامعة في تركيا تعمل على تصنيع لقاحات ضد فيروس كورونا، وقد بدأت تجربة أربعة منها على الحيوانات. ولكي ندخل مرحلة التجارب السريرية فإن أطر بلد واحد ليست بكافية. وبما أن روسيا هي الأخرى تعمل على تطوير لقاحات، فقد اتفقنا على التعاون في إجراء تجارب سريرية متقاطعة".

وأضاف الوزير أن خبراء من كلا الطرفين سيعقدون مؤتمرا عبر الفيديو، يوم الخميس، لبحث الخطوات اللاحقة في التعاون في هذا المجال.

وأمس الثلاثاء، أعلن قوجة أنه أجرى محادثات مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، وأنهما توصلا خلالها إلى قرار "أن تعمل المؤسسات المرتبطة بوزارتينا سوية على تصنيع الأدوية واللقاحات".