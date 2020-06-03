وزير مالية غانا: أفريقيا تحتاج إلى تأجيل سداد ديونها لمدة 3 سنوات

أكرا - (د ب ا)

حذر وزير مالية غانا كين أوفوري أتا، من دخول الاقتصادات الأفريقية دائرة الكساد، إذا لم يتم إعفاء الدول الافريقية من سداد اقساط ديونها لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وقال الوزير خلال مؤتمر نظمه مركز الدراسات الأفريقية في جامعة هارفارد الأمريكية عبر الإنترنت "إذا لم نتدخل في أفريقيا ونتعامل بطريقة ما لوقف خدمة الديون لمدة 3 سنوات على الأقل، فإننا سنمضي نحو الكساد وبالتالي سيستغرق التعافي وقتا أطول كثيرا مما يجب".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن آتا القول إن دول أفريقيا تحتاج إلى وقف خدمة ديونها لتوفير الأموال اللازمة لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على اقتصاداتها، مضيفا أن "سداد دول أفريقيا لمستحقات دائنين قيمتها 44 مليار دولار في عام وواحد أمر غير ممكن".

يذكر أن أوفوري آتا يقود تجمعا لوزراء مالية أفارقة لدعم اقتراح اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بشأن تخفيف أعباء الديون على الدول الأفريقية في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وتقول اللجنة ووزراء مالية دول أفريقيا إن القارة تحتاج إلى حزمة تحفيز قيمتها 100 مليار دولار إلى جانب تأجيل سداد أقساط ديون بقيمة 44 مليار دولار حتى تواجه الجائحة.

كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذي يترأس الاتحاد الأفريقي قد قال في الأسبوع إن القارة تحتاج إلى مساعدات بقيمة 200 مليار دولار لمواجهة تداعيات الجائحة.

يذكر أن مجموعة الدول العشرين الكبرى كانت قد وافقت في أبريل الماضي على إعفاء الدول الفقيرة من أعباء ديون بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، في المقابل يؤيد صندوق النقد الدولي وبعض دول مجموعة العشرين فكرة للاتحاد الأفريقي تدعو إلى تمديد فترة الإعفاء من الديون إلى عامين