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ترامب يعترف بدخول مخبأ البيت الأبيض لكن بهدف "تفقده"

08:57 م الأربعاء 03 يونيو 2020
ترامب يعترف بدخول مخبأ البيت الأبيض لكن بهدف "تفقده"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عدة تقارير تفيد بأنه سعى لتأمين نفسه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع لدى احتدام الاحتجاجات والاضطرابات بالقرب من البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال مقابلة مع إذاعة "فوكس": "لقد نزلت خلال النهار، ومكثت هناك لفترة قصيرة للغاية وكان الأمر أشبه بتفقد المكان".

وأضاف "لقد ذهبت إلى (هناك) مرتين أو ثلاث مرات، جميعها من أجل التفقد"، دون أن يوضح ما إذا كانت جميع مرات نزوله قد جرت خلال الاضطرابات الحالية.

وشهدت العاصمة الأمريكية احتجاجات عنيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تجمع العديد من المحتجين خارج البيت الأبيض ونشبت حرائق في مكان قريب.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلت الخدمة السرية ترامب إلى القبو المحصن في البيت الأبيض تحت الأرض يوم الجمعة الماضي، عندما اندلعت المظاهرات بسبب مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل إفريقي، على يد ضابط شرطة أبيض البشرة، وتسببت في اضطرابات في سائر أنحاء البلاد.

وقال ترامب إنه لم يطلب منه أحد دخول القبو المحصن قط.

وأضاف ترامب في إشارة إلى الخدمة السرية "لم يخبروني بذلك على الإطلاق. لكنهم قالوا إن الوقت مناسب للنزول. ألق نظرة، لأنك قد تحتاج إليها في وقت ما".

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