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الرئيس الباكستاني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع الصين في مجال الأدوية

08:19 م الأربعاء 03 يونيو 2020
الرئيس الباكستاني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع الصين في مجال الأدوية

الرئيس الباكستاني عارف علوي

إسلام آباد - أ ش أ

أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، ضرورة تعزيز التعاون بين باكستان والصين في مجال الأدوية خاصة الأمراض المعدية.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الرئيس عارف علوي التقى في مكتبه بمدينة إسلام آباد اليوم الأربعاء، بوفد من الخبراء الطبيين من جيش التحرير الشعبي الصيني، حيث أكد خلال اللقاء ضرورة تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي وذلك للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد،

وثمن الرئيس الباكستاني، دعم الصين لبلاده في الوقت الصعب، وأعرب عن تقديره لقيادة وشعب الصين لإرسال التبرع والفريق الطبي لمساعدة خبراء باكستان الطبيين، مشيدا بجهود الصين للتغلب على فيروس كورونا بنجاح.

من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على أنه لن يدخر أي جهد للسيادة والأمن القومي.

وجاءت تصريحات عمران خان خلال زيارته للمقر العام للاستخبارات الباكستانية "ISI"، برفقة كل من رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا ووزير الخارجية شاه محمود قريشي ووزير التخطيط والتنمية والإصلاح أسد عمر و المساعد الخاص لرئيس الوزراء للأمن القومي معيد يوسف.

واستقبل اللواء فيض حميد مدير عام الاستخبارات الباكستانية رئيس الوزراء عمران خان والوفد المرافق له، وتم تقديم الإيجاز المفصل لرئيس الوزراء حول التحديات الداخلية والإقليمية بالتركيز على جهود باكستان لاستعادة الاستقرار والسلام.

وأشاد رئيس الوزراء بتضحيات وجهود الاستخبارات العسكرية الباكستانية من أجل الأمن والدفاع عن الوطن.

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عارف علوي الصين باكستان الأمراض المعدية فيروس كورونا

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