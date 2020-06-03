البابا فرنسيس: أي شكل من أشكال العنصرية غير مقبول

روما - أ ش أ

قال البابا فرنسيس ، بابا الفاتيكان، إن أي شكل من أشكال العنصرية "غير مقبول"، منددا في الوقت نفسه بأعمال العنف خلال التظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد من قبل الشرطة في منيابوليس.

وأدان البابا فرنسيس - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم /الأربعاء/ - الاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة، قائلا إنه لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عن العنصرية والإقصاء، لكنه ندد بالعنف بوصفه "تدميرا ذاتيا وهزيمة ذاتية".

ودعا البابا - الذي خصص الجزء الذي يلقيه بالإنجليزية من حديثه الأسبوعي للوضع في الولايات المتحدة - أن تتحقق المصالحة الوطنية والسلام.

ووصف البابا، مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقي الذي قضى اختناقا لدى توقيفه من قبل الشرطة في منيابوليس، بأنه مأساوي، وقال إنه يصلي من أجله، ومن أجل جميع من لاقوا حتفهم نتيجة لخطيئة العنصرية.

وأكد أنه "لا مكسب" من ردود الفعل العنيفة التي جرت في الأيام الماضية في الولايات المتحدة ضمن الاحتجاجات.