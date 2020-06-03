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الجزائر تعلن خططها للخروج من الحجر الصحي تدريجيا

07:23 م الأربعاء 03 يونيو 2020
الجزائر تعلن خططها للخروج من الحجر الصحي تدريجيا

عبد العزيز جراد

الجزائر - (د ب أ)

صرح عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الأربعاء، بأن خارطة الطريق للخروج من الحجر الصحي سيكون تدريجيا وبشكل مرن.

وترأس جراد، اجتماعا للحكومة شهد عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات لتطور الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا، والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الحالة.

وذكّر جراد في تعقيبه على العرض، بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تشير إلى أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا وبشكل مرن، يجب أن يتم إعدادها حتما على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وأكد جراد، أن صحة الـمواطنين تظل الانشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية.

كان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأحد الماضي، رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والاشغال العمومية، كما أمر بدراسة رفع القيود عن بعض النشاطات التجارية والمهن الحرفية، في خطوة تهدف إلى تخفيف المزيد من القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

عبد العزيز جراد الجزائر الحجر الصحي فيروس كورونا كوفيد 19

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