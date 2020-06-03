الفاتيكان يسمح بدخول العاملين في المجال الصحي مجانا إلى كنيسة "سيستين"

روما - (د ب أ)

قال الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن العاملين في مجال الصحة الذين يكافحون فيروس كورونا في إيطاليا سيتم السماح لهم بدخول متاحف الفاتيكان مجانا "تعبيرا عن الامتنان" لجهودهم.

وقال بيان إن السماح بدخول المتاحف، التي تشمل كنيسة "سيستين" الشهيرة في العالم، سيظل قائما بين يومي 8 و13 يونيو الجاري.

وسيتم السماح للأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في المجال الطبي، بالدخول مجانا إلى مقر الإقامة الصيفي للبابا في قلعة جاندولف في عطلة نهاية الأسبوع في يومي 6 و7 وأيضا 13 و14 من الشهر الجاري.

وأوضح بيان الفاتيكان أن أي شخص يعمل في المجال الصحي يستطيع أيضا اصطحاب شخص آخر كمرافق مجانا عند زيارة الموقعين.

يذكر أن سعر تذكرة متحف الفاتيكان هو 17 يورو (19 دولارا) وسعر تذكرة قلعة جاندولف يبلغ 11 يورو .

وأضاف البيان أن سلطات الفاتيكان ترغب في "الانضمام إلى مشاعر الامتنان العالمية للعاملين في المجال الصحي وتود أن تفعل ذلك ببادرة بسيطة، ولكنها ذات مغزى كبير".

يذكر أن إيطاليا كانت واحدة من الدول الأكثر تضررا بوباء فيروس كوورنا، حيث سجلت 233500 إصابة بالفيروس، فضلا عن 33500 حالة وفاة حتي أمس الثلاثاء.