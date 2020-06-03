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العربية:‏ الصحة العالمية تستأنف اختبارات عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا

07:12 م الأربعاء 03 يونيو 2020
العربية:‏ الصحة العالمية تستأنف اختبارات عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا

منظمة الصحة العالمية

وكالات

استأنفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، الاختبارات حول عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حسبما أفادت "العربية.نت".

وكان الصحة العالمية، أجازت اختبار العقار في تجارب سريرية بعدد من دول العالم لكشف مدى فاعليته في علاج أو تخفيف أثار فيروس كورونا المستجد، ثم أوقفت التجارب بعد تحذيرات من أثاره الجانبية على عددا من المرضى.

على الناحية الأخرى، نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام العقار لعلاج مرضى كورونا، معلنا عن أنه يستخدمه للوقاية من الوباء.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا عقار هيدروكسي كلوروكين كوفيد 19

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