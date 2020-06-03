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واشنطن تحظر تحليق طائرات الركاب الصينية في الأجواء الأمريكية

05:54 م الأربعاء 03 يونيو 2020
واشنطن تحظر تحليق طائرات الركاب الصينية في الأجواء الأمريكية

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب ا)

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا بعدم تحليق طائرات الركاب الصينية في الأجواء الأمريكية اعتبارا من 16 يونيو الجاري.

وتصاعدت التوترات بين بكين وواشنطن خلال الفنرة الماضية، خاصة مع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-١٩) وتبادلا الاتهامات بشأن الوباء الجديد، حيث اتهم ترامب الصين بتضليل العالم بمعلومات حول الفيروسات التاجية، وتستر منظمة الصحة العالمية على الصين، وإثر ذلك قطع العلاقات بين واشنطن والمنظمة، التي ردت بفتح تحقيق مستقل حول سرعة استجابتها للوباء.

ونفت الصين مرارا وتكرارا الاتهامات الأمريكية، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة.

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