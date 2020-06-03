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سنغافورة والصين تتفقان على تخفيف قيود سفر بعض الفئات

05:52 م الأربعاء 03 يونيو 2020
سنغافورة والصين تتفقان على تخفيف قيود سفر بعض الفئات

تعبيرية

سنغافورة - (د ب أ)

اتفقت سنغافورة والصين، على تخفيف قيود السفر لممثلي الشركات والمسؤولين في الجانبين، في ظل تطلعهما إلى استعادة الأنشطة الاقتصادية الأساسية التي تعطلت بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان مشترك صدر عن وزارات التجارة والصناعة والشؤون الخارجية في الجانبين اليوم الأربعاء أنه فيما يتعلق بالسفر إلى سنغافورة، سيقدم المسافرون عن جهات حكومية طلبات من خلال جهاتهم بداية من الثامن من يونيو الجاري.

وفيما يتعلق بالمسافرين عن شركات فسيتم قبول طلباتهم في مرحلة لاحقة.

وتنطبق الاتفاقية الأولية على السفر بين سنغافورة من جانب، وبين مناطق شنغهاي وتيانجين وتشونجتشينج وقوانجدونج وجيانجسو وتشجيان في الصين.

وجاء في البيان :"إن هذا يأتي في إطار إعادة فتح سنغافورة التدريجية لحدودها للمواطنين والمقيمين للقيام بالأنشطة الأساسية في الخارج، والسماح بسفرآمن للأجانب القادمين إلى سنغافورة بأعداد محدودة، مع تنفيذ التدابير اللازمة لضمان اعتبارات الصحة العامة".

ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير التجارة والصناعة السنغافوري تشان تشون سينج القول إن الدولة المدينة ستستأنف السفر للعاملين في مجال الأعمال بصورة تدريجية "لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية ."

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