الصين ترسل مساعدات طبية إلى تونس ودول أفريقية

تونس - (د ب أ)

تسلمت تونس، شحنة مساعدات طبية صينية، اليوم الأربعاء، تولت الصين نقلها عبر طائرة عسكرية إلى جانب نقلها لشحنة مساعدات موجهة إلى ليبيا وعدد آخر من الدول الإفريقية.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية اليوم أن شحنة المساعدات الطبية والوقائية ستوجه لدعم مجهود مكافحة فيروس كوفيد – 19.

كما أوضحت بأن السلطات التونسية ستتولى توفير التسهيلات اللازمة لتأمين تسليم شحنة المساعدة الصينية المخصصة لليبيا إلى السلطات الليبية.

وجاء في بيان للخارجية التونسية "وإذ تثمن الوزارة هذه المبادرة الإنسانية تجاه القارة الإفريقية في هذه الظروف الاستثنائية، فإنها تؤكد على أهمية استمرار المد التضامني بين مختلف بلدان العالم ومزيد تكريس قيم التكافل والتآزر بين الشعوب لمحاربة هذا الوباء وتخفيف آثاره على الإنسانية في كل مكان".

ونجحت تونس في حصر الوباء بنسبة كبيرة وصلت إلى مستوى صفر اصابة في كثير من الولايات. ومن بين أكثر من ألف اصابة بالفيروس شفي قرابة 90 بالمئة من المرضى فيما استقر عدد الوفيات عند 48 حالة.