ترامب يبحث هاتفيًا مع مودي قمة مجموعة السبع وجائحة كورونا

واشنطن - أ ش أ

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قمة مجموعة الدول السبع الكبرى وتطورات مكافحة جائحة كورونا وقضايا الأمن الإقليمي.

وذكر جود دير المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض اليوم أن ترامب أعرب في الاتصال عن سعادته بالإعلان عن أن بلاده ستكون مستعدة لإرسال أول مجموعة من أجهزة التنفس الصناعية المتبرع بها للهند في الأسبوع المقبل.