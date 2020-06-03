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ترامب يبحث هاتفيًا مع مودي قمة مجموعة السبع وجائحة كورونا

05:33 م الأربعاء 03 يونيو 2020
ترامب يبحث هاتفيًا مع مودي قمة مجموعة السبع وجائحة كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قمة مجموعة الدول السبع الكبرى وتطورات مكافحة جائحة كورونا وقضايا الأمن الإقليمي.

وذكر جود دير المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض اليوم أن ترامب أعرب في الاتصال عن سعادته بالإعلان عن أن بلاده ستكون مستعدة لإرسال أول مجموعة من أجهزة التنفس الصناعية المتبرع بها للهند في الأسبوع المقبل.

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دونالد ترامب رئيس الوزراء الهندي قمة مجموعة الدول السبع الكبرى فيروس كورونا

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