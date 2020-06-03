سيارة مشبوهة تصدم شخصين وسط لندن واعتقال مشتبه فيه
05:31 م الأربعاء 03 يونيو 2020
لندن - أ ش أ
أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع "سيارة مشبوهة" صدمت عدد من المارة قرب ساحة سلون سكوير وسط العاصمة لندن.
وقامت الشرطة وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم /الأربعاء/، بإخلاء المباني في المنطقة المحيطة بواقعة السيارة كإجراء احترازي، فيما ألقت القبض على رجل بسبب مخالفات في القيادة بعد واقعة سلون سكوير.
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