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سيارة مشبوهة تصدم شخصين وسط لندن واعتقال مشتبه فيه

05:31 م الأربعاء 03 يونيو 2020
سيارة مشبوهة تصدم شخصين وسط لندن واعتقال مشتبه فيه

الشرطة البريطانية

لندن - أ ش أ

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع "سيارة مشبوهة" صدمت عدد من المارة قرب ساحة سلون سكوير وسط العاصمة لندن.

وقامت الشرطة وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم /الأربعاء/، بإخلاء المباني في المنطقة المحيطة بواقعة السيارة كإجراء احترازي، فيما ألقت القبض على رجل بسبب مخالفات في القيادة بعد واقعة سلون سكوير.

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الشرطة البريطانية ساحة سلون سكوير لندن

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