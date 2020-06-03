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ألمانيا: حادث وفاة جورج فلويد كان مروعاً ويمكن تجنبه

04:30 م الأربعاء 03 يونيو 2020
ألمانيا: حادث وفاة جورج فلويد كان مروعاً ويمكن تجنبه

أنجيلا ميركل

برلين – (أ ش أ):

قال "ستيفن سايبرت"، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن حادث وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد كان "مروعاً ويمكن تجنبه".

وأضاف سايبرت في مؤتمر صحفي حكومي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، الاربعاء، إن حكومة بلاده "صُدِمَت بوفاة جورج فلويد" وأن الحادث صدم الألمان والناس في جميع أنحاء العالم.

ووصف سايبرت الحادث بأنه "وفاة مروعة ويمكن تجنبها"، مشيراً إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية تتابع عن قرب ما يحدث في الولايات المتحدة.

وعبر المسؤول الألماني عن أمله في انتهاء العنف الجاري في الولايات المتحدة وإعمال الحكمة وانتهاء هذه الأحداث.

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