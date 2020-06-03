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عباس يمدد "طوارئ كورونا" للشهر الرابع على التوالي

03:16 م الأربعاء 03 يونيو 2020
عباس يمدد "طوارئ كورونا" للشهر الرابع على التوالي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله- (د ب أ):

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لشهر رابع لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس "أصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من 4 يونيو الجاري".

وأضافت أن عباس "أصدر قرارا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في إطار مكافحة وباء كورونا المستجد".

من جهتها ، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية منذ يوم أمس.

وقالت كيلة للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عدد الحالات المصابة حاليا بمرض كورونا في الأراضي الفلسطينية هو 94، وذلك بعد تعافي 527 مريضا .

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