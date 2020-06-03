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قطر: حالتا وفاة و1901 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

03:13 م الأربعاء 03 يونيو 2020
قطر: حالتا وفاة و1901 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وزارة الصحة القطرية

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 45 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1901 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 62,160 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1506 حالات شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 37,542 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 5339 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 236,437.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.

وزارة الصحة القطرية الدوحة قطر فيروس كورونا

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