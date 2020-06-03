لافروف يستقبل وفدا من "الوفاق" الليبية في موسكو

موسكو- (د ب أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وفد من حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، في موسكو تطورات الوضع الميداني في ليبيا.

وقال وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، لدى مغادرته مقر وزارة الخارجية الروسية، إن المحادثات "لم ننته بعد".

وعندما سئل عما إذا كان قد أجرى محادثات مع لافروف، أجاب: "بالطبع، ومع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف"، وفق وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ويضم الوفد الليبي أيضا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت مؤخرا بقبول كل من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير.