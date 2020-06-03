أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

لافروف يستقبل وفدا من "الوفاق" الليبية في موسكو

03:08 م الأربعاء 03 يونيو 2020
لافروف يستقبل وفدا من "الوفاق" الليبية في موسكو

سيرجي لافروف

موسكو- (د ب أ):
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وفد من حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، في موسكو تطورات الوضع الميداني في ليبيا.
وقال وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، لدى مغادرته مقر وزارة الخارجية الروسية، إن المحادثات "لم ننته بعد".
وعندما سئل عما إذا كان قد أجرى محادثات مع لافروف، أجاب: "بالطبع، ومع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف"، وفق وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
ويضم الوفد الليبي أيضا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.
كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت مؤخرا بقبول كل من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير.

سيرجي لافروف موسكو روسيا

الخبر التالى:

قطر: حالتا وفاة و1901 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد: الحرارة ترتفع غدا وتنخفض الجمعة