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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يهدم مساكن بالخليل

01:19 م الأربعاء 03 يونيو 2020
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يهدم مساكن بالخليل

عناصر من الشرطة الإسرائيلية أمام المسجد الأقصى في

رام الله- (أ ش أ):

اقتحم 61 مستوطناً باحات المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي رافقت المقتحمين في مجموعات متعددة انطلاقا من باب المغاربة خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بأن الاقتحامات تمت فيما بات يعرف بـ "فترة الاقتحامات الصباحية" التي تنطلق عادة من جهة باب المغاربة الذي يستخدمه الاحتلال لاقتحام الأقصى.

من ناحية أخري، أوضح منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة مساكن من الصفيح في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل، وخيمة لمواطن في منطقة الفخيت، واستولت على أخرى في مغاير العبيد ، إضافة الى هدم غرفة من الصفيح وخيمة في منطقة المفقرة.

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المسجد الأقصى مستوطنون مساكن بالخليل القدس المحتلة

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