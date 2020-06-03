زلزال بقوة 5 درجات يهز منطقة الحدود بين إيران والعراق

طهران- (أ ش أ):

هز زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، منطقة الحدود الإيرانية العراقية.

وذكر المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية - في بيان نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية - أن الزلزال وقع على عُمق عشرة كيلومترات في المنطقة الحدودية بين إيران والعراق، موضحًا أن مركز الزلزال كان ضواحي دماوند في الحدود الإدارية بين محافظتي طهران ومازندران.

وكان زلزال قد ضرب شرق العاصمة الإيرانية طهران، أواخر الشهر الماضي، وسجل مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قوة الزلزال التي وصلت إلى 4 درجات على مقياس ريختر.

وتعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، ففي نوفمبر 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر في المنطقة ذاتها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف مصاب في إيران، وثمانية قتلى في العراق.