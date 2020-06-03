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8536 حالة في 24 ساعة.. انخفاض إصابات كورونا بروسيا و18 وفاة

11:32 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
8536 حالة في 24 ساعة.. انخفاض إصابات كورونا بروسيا و18 وفاة

السلطات الصحية الروسية

موسكو- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء، تسجيل 178 وفاة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة، ما رفع إجمالي الوفيات من جراء كورونا في البلاد إلى 5215.
ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" فقد تم تسجيل 8536 إصابة جديدة، بانخفاض لليوم الثالث في أعداد الإصابات. وارتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في روسيا إلى 432,277، من بينها 231,105 حالة نشطة.
وتماثل 8972 شخصا للشفاء من فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 195,957 شخصا.

السلطات الصحية الروسية موسكو فيروس كورونا

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