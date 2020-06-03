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عقار "بيومودلين تي" يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

11:01 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
عقار "بيومودلين تي" يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

فيروس كورونا

هافانا- (أ ش أ):

سلطت وزارة الصحة الكوبية اليوم الأربعاء الضوء على النتائج الجيدة التي يحققها عقار "بيومودلين تي" والاستفادة من تأثيره الوقائي في الفئات المُعرضة للخطر بالتعرض للإصابة بالفيروس التاجي المستجد " كورونا " وذلك في إطار العلاجات الوقائية لمكافحة الجائحة.

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا " الكوبية - في نسختها باللغة الإنجليزية - عن مدير قطاع الأوبئة بالوزارة فرانسيسكو دوران قوله في المؤتمر الصحفي اليومي ، إنه لوحظت فعالية العقار في تحسين أداء الجهاز المناعي ومنع العدوى بالفيروس التاجي المستجد، مشيرا إلى أنه في حالة إصابة الأشخاص بالمرض فإن هذا العقار يساعدهم على التعافي دون مضاعفات.

وأضاف المسؤول أنه تم تطبيق استخدام عقار "بيومودلين تي" على الفئات المُعرضة للخطر حال إصابتهم بفيروس كورونا مثل كبار السن في المراكز الاجتماعية والصحية ، ومن بينها : دور التمريض، ومستشفيات الصحة النفسية، والمرضى الذين يعانون أمراضا ذات صلة.

يذكر أن عقار "بيومودلين تي" مُسجل في كوبا منذ عام 1994 وهو عقار بيولوجي طبيعي المنشأ يعمل على تقوية الجهاز المناعي ، ويستخدم في معالجة إصابات الجهاز التنفسي المتكررة لدى كبار السن بفعالية كبيرة ونتائج آمنة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا عقار بيومودلين تي وزارة الصحة الكوبية

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