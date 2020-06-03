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جمهورية الدومنيكان:17 ألف إصابة و515 وفاة بكورونا

10:53 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
جمهورية الدومنيكان:17 ألف إصابة و515 وفاة بكورونا

جمهورية الدومنيكان

سانتو دومينجو – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الدومنيكان اليوم ارتفاع مجمل إصابات فيروس كورونا المستجد إلى 17752 والوفيات إلى 515.

ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها في بيان إن 1989 مريضا يخضعون للعلاج في الحجر الصحي بينما تم عزل 4173 في منازلهم.

وأضافت الوزارة أن 11075 ممن أصيبوا بالفيروس التاجي المستجد تماثلوا للشفاء منه.

وبلغ متوسط أعمار المصابين في الجمهورية الواقعة بمنطقة البحر الكاريبي 65 عاما 70% منهم رجال لديهم تاريخ طويل من الإصابة بالأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري.

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