ألمانيا تسجيل 342 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بكورونا
برلين- (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 342 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .
وأوضح المعهد - في بيان اوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الاربعاء - "تم تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 182370، كما تم تسجيل 29 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد جراء الفيروس 8551".
وتظهر البيانات الجديدة ارتفاعا في المعدل اليومي للإصابات والوفيات بواقع 342 إصابة مقارنة بـ213 إصابة أمس الثلاثاء، و29 وفاة اليوم الأربعاء مقارنة مع 11 حالة وفاة أمس.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:جمهورية الدومنيكان:17 ألف إصابة و515 وفاة بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
27536
عدد المصابين
-
6827
عدد المتعافين
-
1052
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6431438
عدد المصابين
-
2945806
عدد المتعافين
-
379732
عدد الوفيات
إعلان