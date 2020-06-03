روسيا تنتج 4 صواريخ فضائية ثقيلة من نوع "أنجارا"

موسكو – (أ ش أ):

وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدا مع (مركز خرونيتشيف) الروسي للصناعات الفضائية بشأن إنتاج صواريخ "أنجارا" الفضائية الثقيلة.

وقال مصدر في قطاع صناعة الصواريخ الفضائية الروسية لوكالة أنباء نوفوستي اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع الروسية وقعت هذا العقد بالفعل، والتي ينص على إنتاج 4 صواريخ من نوع "أنجارا – آ 5".

يُذكر أن مدير المؤسسة الحكومية الفضائية الروسية روس كوسموس دميتري روجوزين قد أكد - في أبريل الماضي - أن المؤسسة ووزارة الدفاع تخططان لتوقيع عقد لتوريد الصواريخ بعد الإطلاق التجريبي المزمع في وقت ﻻحق من هذا العام.

يُشار إلى أن أول تجربة لإطلاق صاروخ "أنجارا – آ 5" نفذت في ديسمبر 2014. ومن المقرر أن يحمل الصاروخ خلال التجربة الثانية هذا العام نموذجا لمركبة فضائية إلى المدار.