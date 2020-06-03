دراسة: اليابان تنتج شعب هوائية مصغرة للمساعدة في تطوير لقاح لكورنا

طوكيو- (أ ش أ):

تمكن فريق من الباحثين اليابانيين من إنتاج شعب هوائية مصغرة- الممرات التي تنقل الهواء إلى الرئتين- من الخلايا البشرية، والتي يمكن استخدامها لدراسة فيروس كورونا المستجد والمساعدة في تطوير لقاح لكوفيد-19، وفقًا لأحدث دراسة منشورة مؤخرًا عبر الإنترنت.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الباحثين في مركز أبحاث وتطوير الخلايا الجذعية المستحثة بجامعة كيوتو وغيره من المنظمات تمكنوا من تكوين نسخة مصغرة ومبسطة من الشعب الهوائية المنتجة في المعمل بقطر 2ر0 مليمتر من الخلايا الظهارية الموجودة في الشعب الهوائية والمتاحة تجاريا، الأمر الذي يستغرق حوالي 10 أيام للزراعة.

ووفقا للبحث المنشور مؤخرا عبر الانترنت، أصاب الباحثون هذه الشعب الهوائية المنتجة معمليا بعدوى فيروس كورونا المسبب للالتهاب الرئوي، واختبروا عقار "كاموستات" المستخدم غالبًا في علاج التهاب البنكرياس، ووجدوا أنه فعال في تقليل النسخ الفيروسي في الأعضاء العضوية.

ومن المرجو أن يكون العضو المصغر بمثابة نموذج أفضل لتقييم فعالية الأدوية المضادة لفيروس كورونا عن تلك المستخدمة من الخلية الواحدة.