أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السودان: تسجيل ١٣٧ إصابة جديدة بكورونا و٩ وفيات

10:13 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
السودان: تسجيل ١٣٧ إصابة جديدة بكورونا و٩ وفيات

فيروس كورونا في السودان

الخرطوم- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية أنه تم تسجيل ١٣٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٩ وفيات، ٦ منها في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الاربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أمس الأول أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٩٨ اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٣ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ ٢٦٣ عينة، سُجل من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٥٣١٠ حالات، بينها ٣٠٧ وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٦٢٥ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

هذا المحتوى من

السودان وزارة الصحة السودانية فيروس كورونا

الخبر التالى:

دراسة: اليابان تنتج شعب هوائية مصغرة للمساعدة في تطوير لقاح لكورنا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان